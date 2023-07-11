ГУР Минобороны Украины опубликовало новость об убийстве бывшего командира подлодки РФ

CentralAsia (CA) - Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало на своем сайте сообщение об убийстве бывшего командира российской подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.

«10 июля «подводник» совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы. Около шести утра в него было совершено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте.

Из-за обильного дождя в парке было пустынно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или опознать нападавшего», - говорится в сообщении.

«Краснодар» — одна из шести подводных лодок проекта «Варшавянка», которые входят в состав Черноморского флота ВМФ РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа «Калибр», говорится в сообщении.