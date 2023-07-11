В Украине национализировали активы российских олигархов — братьев Ротенбергов, Олега Дерипаски и Евгения Гинера

Дерипаска, Гинер и братья Ротенберги.

CentralAsia (CA) - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля сообщило о национализации активов нескольких российских олигархов.

Высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет Украины поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов, говорится в сообщении.

«Работники ГБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками, деятельность которых подпадала под действие пункта 11 части первой статьи 4 Закона Украины «о санкциях». Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур российские олигархи, приближенные к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер», - пишет ведомство.

Так, в собственность Украины национализированы следующие активы:

- ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод» (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн - $272 млн по текущему курсу);

- ТРЦ Ocean Plaza, ориентировочной стоимостью более $350 млн (Ротенберги);

- 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (Гинер).

Арестован судом и рассматривается вопрос национализации следующих активов: ЧАО «Ривнеоблэнерго» (93,2%), АО «Херсоноблэнерго» (99,9 %), АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%), АО «Житомироблэнерго» (95,5%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), а также 7 отелей и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).

«Также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», которое кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».

Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

Владельцы других национализированных Украиной активов — россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов», - пишет ведомство.