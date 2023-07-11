Жара до 44 градусов ожидается на этой неделе в Туркменистане

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CentralAsia (TM) - Гидрометеорологическая служба Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана предоставила информацию о погодных условиях в стране на этой неделе. Согласно данным Туркменпортал, в некоторых регионах страны будет жара до +44 градусов.

В Балканском регионе - переменная облачность, в середине недели переменная облачность, ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, скорость составит 12-17 метров в секунду с 8-13 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +20...+25 градусов до +28...+33 градусов ночью, +39...+44 градусов днем, в прибрежных районах +34...+39 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается переменная облачность, ветер сменит направление с восточного на северо-западное, его скорость составит 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +22...+27 до +26...+31 градусов, днем ​​от +33...+38 до +39...+44 градусов.

В Марыйском велаяте: малооблачно, направление ветра северо-западное, скорость 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +22...+27 до +26...+31 градуса, днем ​​от +34...+39 до +39...+44 градуса.

В Лебапском велаяте: погода будет облачной, ветер северо-западный, скорость от 12-17 метров в секунду до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +21...+26 градусов до +25...+30 градусов, днем ​​от +33...+38 градусов до +39...+44 градусов.

В Дашогузском велаяте: ожидается переменная облачность, ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западное, скорость измениться до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +20...+25 до +25...+30 градусов, днем ​​от +32...+37 до +38...+43 градусов.

В Ашхабаде: погода будет облачной, ветер сменит направление с восточного на северо-западное, скорость ветра будет от 13-15 метров в секунду до 7-9 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +23...+25 до +27...+29 градусов ночью, от +35...+37 градусов до +41...+43 градусов днем.