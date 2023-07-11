Токаев дал акиму Астаны один год на улучшение ситуации в столице РК

CentralAsia (KZ) - «Я даю акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы, передает Акорда.

«Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас. Желаю успехов», - сказал Токаев.

По словам Токаева, Астана должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение «Справедливого Казахстана».

«Озвученные сегодня задачи необходимо выполнить своевременно и качественно. Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны. Благоустройство Астаны приведет к прогрессу страны в целом», - сказал Токаев.

По его словам, на качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог, поэтому особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры.

«Во время недавнего посещения Алматы я ознакомился с работой центра управления общественным транспортом и системы электронного билетирования. Цифровизация в этой сфере демонстрирует свою высокую эффективность. Поэтому акиму столицы следует обеспечить внедрение и развитие системы диспетчерского управления общественным транспортом с учетом позитивного опыта Алматы.

На совещании в январе я поручал ускорить завершение реализации проекта LRT. Обозначены сроки, взяты обязательства перед жителями. Теперь принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта. Определенные средства на эти цели уже выделены, а видимых результатов работы все еще нет. Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом. Иначе это приведет к экономическим потерям. Люди будут терять свое время в пробках, пострадает и экология города. Рост миграции также способствует ухудшению ситуации в транспортной сфере.

Ежегодно в Астану прибывает 50-60 тысяч человек. Ежедневно Астану посещают 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы. Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города. Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль», - выступил Токаев на совещании.

Акимом Астаны является Алтай Кульгинов.

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