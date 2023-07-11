Сегодня Астана полностью зависит от Астанинского водохранилища. Это крайне рискованно, - Токаев

CentralAsia (KZ) - «Важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы, передает Акорда.

По его словам, дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей.

«Люди перекрывали дороги, выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. Подобное положение дел недопустимо для столицы.

Откровенно говоря, сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет – это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности», - сказал он.

Сегодня Астана полностью зависит от Астанинского водохранилища. Других источников воды нет, что крайне рискованно, подчеркнул он.

«Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города. Поскольку население столицы продолжает расти и в эксплуатацию сдаются все новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два», - отметил он.

Справка: Астанинское водохранилище построено в 1970 году, оно расположено на реке Есиль. Пропускная способность равна 1910 м³/с.

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