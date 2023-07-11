Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишет РИА Новости.

«Нет никаких новых элементов, которые я мог бы вам сообщить по этой теме», - сказал Песков, отвечая на вопрос, в силе ли та договоренность с Пригожиным, которая была достигнута 24 июня.