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Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным
Предыстория: Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, - Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишет РИА Новости.

«Нет никаких новых элементов, которые я мог бы вам сообщить по этой теме», - сказал Песков, отвечая на вопрос, в силе ли та договоренность с Пригожиным, которая была достигнута 24 июня.

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