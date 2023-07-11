Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным
- Азия и мир, политика
- 16:57, 11 июля 2023
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- Обновлено: 16:59, 11 июля 2023
CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишет РИА Новости.
«Нет никаких новых элементов, которые я мог бы вам сообщить по этой теме», - сказал Песков, отвечая на вопрос, в силе ли та договоренность с Пригожиным, которая была достигнута 24 июня.
- 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
- Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».
- Затем Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.
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