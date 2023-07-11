ЦИК Узбекистана официально объявила Мирзиёева победителем внеочередных выборов президента — он набрал 87,05% голосов

CentralAsia (UZ) - На заседании Центральной избирательной комиссии Узбекистана 11 июля рассмотрели результаты досрочных выборов президента Республики Узбекистан, состоявшихся 9 июля 2023 года.

Как сообщает ЦИК РУз, на выборах президента Республики Узбекистан на основе свободного волеизъявления более 15,6 млн граждан из включенных в списки избирателей, или почти 80%, проголосовало за кандидата, которого посчитали достойным.

На заседании составлен протокол по итогам выборов президента Республики Узбекистан, состоявшихся 9 июля 2023 года, а также принято постановление об утверждении итогов выборов.

В частности, было принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиёева на должность президента Республики Узбекистан 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Также, в протоколе отражено, что 4,43% избирателей проголосовали за кандидата от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Робахон Анваровну Махмудову, 4,02% за кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбека Ильясовича Иноятова и 3,74% за Абдушукура Худойкуловича Хамзаева, кандидата от Экологической партии Узбекистана.

Кроме того, рассмотрен вопрос по обращениям, поступившим в Центральную избирательную комиссию в период подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Узбекистан, и принято соответствующее решение.