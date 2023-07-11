Зеленский назвал абсурдом отсутствие точных сроков вступления Украины в НАТО

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за того, что Североатлантический альянс не готов пригласить Украину в свои ряды на саммите, который начался в Вильнюсе.

Как он пишет в телеграм-канале, Украина ценит своих и ценит «нашу общую безопасность».

«И мы всегда ценим открытый разговор.

Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это уважение.

Но Украина тоже заслуживает уважения.

Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины…

Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО-в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.

Неопределенность — это слабость.

И я откровенно обсужу это на саммите», - написал он.