Зеленский назвал абсурдом отсутствие точных сроков вступления Украины в НАТО

- Азия и мир, политика
- 19:33, 11 июля 2023
- Просмотров: 3141
- Обновлено: 19:41, 11 июля 2023
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за того, что Североатлантический альянс не готов пригласить Украину в свои ряды на саммите, который начался в Вильнюсе.
Как он пишет в телеграм-канале, Украина ценит своих и ценит «нашу общую безопасность».
«И мы всегда ценим открытый разговор.
Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это уважение.
Но Украина тоже заслуживает уважения.
Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.
Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины…
Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.
А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО-в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.
Неопределенность — это слабость.
И я откровенно обсужу это на саммите», - написал он.