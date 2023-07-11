СК России сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки РФ. Видео

CentralAsia (CA) - В Краснодарском крае следователи Следственного комитета России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержали мужчину 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого.

Как сообщил Следственный комитет России, в качестве подозреваемого в убийстве Ржицкого задержан Сергей Денисенко.

При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство.

Ранее ГУР Минобороны Украины опубликовало сообщение об убийстве бывшего командира российской подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.

«Краснодар» — одна из шести подводных лодок проекта «Варшавянка», которые входят в состав Черноморского флота ВМФ РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа «Калибр», говорится в сообщении.