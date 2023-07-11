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Приглашение для вступления Украины в НАТО дадут, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены, - Столтенберг
// НАТО
Предыстория: Зеленский назвал абсурдом отсутствие точных сроков вступления Украины в НАТО

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал свою пресс-конференцию. Он уже сказал, что Украине для вступления в Альянс не потребуется План действий относительно членства (ПДЧ), передает Би-би-си.

Вместе с тем, это не означает ничего определенного относительно сроков вступления страны в НАТО. «Мы выдадим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены», - сказал Столтенберг.

Те же самые слова будут содержаться в декларации саммита по этому вопросу.

Как сообщает «Политика Страны», при этом лидеры стран-членов приняли пакет поддержки для Украины, предусматривающий:

- отмена требования по выполнению ПДЧ по членству;

- долгосрочная программа военной помощи по $500 млн в год для модернизации украинской армии и полного перехода на стандарты НАТО;

- запуск Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. Первое заседание состоится завтра при участии президента Зеленского.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня не будет принимать участие в саммите НАТО, хотя говорилось, что он выступит на саммите сегодня в 18.00.

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