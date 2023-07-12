Глава ВОЗ прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - 10 июля президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, который по приглашению Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай прибыл сегодня в Монголию.

В начале встречи глава государства поздравил Всемирную организацию здравоохранения с 75-летним юбилеем и отметил, что поддержка, помощь и сотрудничество организации сыграли важную роль в преодолении сложного периода пандемии с минимальным ущербом. Он также выразил свою поддержку кампании ВОЗ «Здоровье для всех» и сказал, что привержен углублению сотрудничества в рамках взаимосвязанных национальных движений «Здоровый монгол», «Миллиард деревьев» и «Продовольственное обеспечение и безопасность».

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что по сравнению с другими странами Монголия приняла быстрые меры, иммунизировав свое население за короткий период времени, и пережила пандемию с минимальным ущербом. Он также высоко оценил усилия Монголии по созданию здоровой окружающей среды, укреплению потенциала здравоохранения и системы борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

Отметив, что правительство Монголии уделяет внимание здоровью своих граждан и выступило с конкретными предложениями и инициативами, Тедрос Гебреисус выразил готовность оказать поддержку в этой области.

После встречи с Президентом Монголии генеральный директор Тедрос Гебреисус провел двустороннюю встречу с министром здравоохранения С.Чинзоригом, встретился с представителями сферы здравоохранения и экстренной помощи.

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