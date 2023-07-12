В этом году отмечается 2232-летие образования первой государственности в Монголии

CentralAsia (MNG) - 12 июля во второй день Национального фестиваля Наадам, на Центральном стадионе состоялась торжественная церемония открытия фестиваля Наадам, где Президент Монголии Ухнаа Хурэлсух выступил со вступительной речью и почтил Великие Белые знамена.

В этом году отмечается 2232-летие образования первой государственности в Монголии, 817-летие Великой Монгольской империи, 112-летие восстановления национальной независимости и свободы и 102-летие Народной революции Монголии.

Каждый год во время фестиваля Наадам монголы приспосабливаются к общенациональной фестивальной атмосфере и больше приобщаются к древним монгольским традициям, действительно хорошо узнают почти всех борцов и региональных храбрых и резвых лошадей, приезжающих со всех регионов страны.

Да, во время фестиваля Наадам, кроме лучников мужского и женского пола, дети-лучники соревнуются в трех категориях: халхская, буриадская и урянхайская стрельба из лука, которые различаются используемыми луками и стрелами, а также дистанцией до цели.

Помимо Трех мужских игр были проведены различные мероприятия, в том числе фестиваль «Культурный Наадам» и фестиваль «Хөхуурийн Айраг» в Хуй Долоон Худаг. Шоу «Улан-Баторская ночь» проходит сейчас на площади Сухэ-Батора, а когда шоу закончится в 24:00, на фестивале «Наадам» на площади Сухэ-Батора и в Детском дворце Монголии прозвучит оружейный салют.

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