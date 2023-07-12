КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, сообщили японские и корейские военные. Снаряд летел больше часа и упал в воду.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал запуск в 10:00 по местному времени, передает «Ренхап». Южнокорейские военные отметили, что поддерживают состояние полной готовности «в тесном сотрудничестве» с США.

Минобороны Японии зафиксировало падение ракеты в воду. Ранее военные прогнозировали, что она упадет за пределами исключительной экономической зоны страны в 550 км, передает NHK. Рыболовецким судам рекомендовали не приближаться к обломкам при обнаружении. Минобороны не исключает, что по крутой траектории была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выразил Пхеньяну решительный протест.

В последний раз КНДР запускала ракеты 15 июня. Последний пуск ракет большой дальности состоялся 13 апреля. В общей сложности Пхеньян осуществил уже 12 пусков баллистических ракет с начала 2023 года.