Кыргызская Республика открывает свое посольство в Монголии

CentralAsia (MNG) - Посольство Кыргызской Республики в Монголии открылось 11 июля в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Монголию.

В церемонии открытия Посольства приняли участие Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, Посол Монголии в Кыргызской Республике Ганхуяг Содном, Посол Кыргызской Республики в Монголии Айбек Артыкбаев и другие должностные лица.

Монголия открыла свое дипломатическое представительство в Бишкеке в 2014 году, а открытие посольства Кыргызской Республики в Улан-Баторе является четким выражением готовности к активизации и расширению отношений и сотрудничества между двумя странами. Это также придаст решающий импульс для стремительного развития отношений, подчеркнула министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

«Мы ценим тот факт, что правительство Кыргызской Республики придает большое значение монголо-кыргызским отношениям и назначает г-на Айбека Артыкбаева, опытного дипломата и заместителя министра иностранных дел Кыргызстана, Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Монголии» сказала она.

источник: МИД Монголии

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