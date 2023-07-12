Завершился государственный визит Садыра Жапарова в Монголию

CentralAsia (MNG) - Государственный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Монголию завершился 11 июля т.г. Почетных гостей Кыргызстана в Международном аэропорту имени Чингисхана провожали Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Кыргызской Республике Ганхуяг Содном и другие официальные лица.

Перед отъездом из Монголии, Президент Садыр Жапаров в качестве почетного гостя наблюдал за открытием Национального дня и принял участие в церемонии открытия Посольства Кыргызской Республики в Монголии.

Этот визит важен для развития сотрудничества в сферах транспорта, логистики, сельского хозяйства, легкой промышленности и туризма, в рамках политики активного развития отношений и сотрудничества со странами Центральной Азии.

источник: МИД Монголии

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