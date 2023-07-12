В Улан-Баторе прошли переговоры представителей МИД Монголии и Сингапура

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе прошли вторые консультации между министерствами иностранных дел Монголии и Сингапура. Стороны обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами в торговой, инвестиционной, экономической и других сферах.

Консультация проходила под председательством вице-министра иностранных дел Монголии Амартувшина Гомбосурэна и постоянного заместителя секретаря Министерства иностранных дел Сингапура Нг Тэк Хеана. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии.

В начале встречи стороны оценили текущее состояние монголо-сингапурских отношений и подняли тему расширения связей в области политики, торговли, экономики, транспорта, электронного развития, культуры, образования и туризма. Также стороны обсудили поддержание тесного сотрудничества между Монголией и Сингапуром на международной и региональной политической аренах.

Основной темой консультации стало внедрение лучших сингапурских практик в Монголии в таких областях, как единый сберегательный фонд, реформа государственной службы, развитие электронного правительства, укрепление кадрового потенциала, расширение сотрудничества, совместное преодоление вызовов, вызванных пандемией коронавируса и геополитической ситуацией, а также развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества.

В ходе переговоров представители МИД обеих стран приветствовали реализацию вопросов, которые были согласованы во время официального визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Сингапур в июле 2022 года, и договорились оказывать поддержку соответствующим ведомствам.

Также стороны отметили, что Монголия и Сингапур активно сотрудничают в рамках ООН и других международных организаций, и выразили желание углублять партнерство в этой сфере в дальнейшем.

Кроме того, представители ведомств отметили важность активного взаимодействия с международным сообществом для внесения вклада в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, опустыниванием и охраной окружающей среды.

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