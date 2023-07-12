Редкоземельные элементы значительно привлекут инвестиции в Монголию

CentralAsia (MNG) - Монгольский экономический форум-2023 обсудил редкоземельные элементы как основной источник будущего развития Монголии и основной сектор для привлечения иностранных инвестиций.

Меган Кларк, председатель Консультативного совета Австралийского космического агентства и независимый неисполнительный директор группы Rio Tinto, принявшая участие в дискуссии на тему «Будущее развития: редкоземельные элементы, медь и уран», заявила, что Монголия должна в первую очередь всего рассмотреть, как развивать эту отрасль, особенно на этапах добычи и переработки редкоземельных элементов. Она рекомендовала нам, что мы должны тщательно определить нашу политику.

При этом необходимо участие Правительства и его экологической политики, соответствующих государственных министерств и ведомств, а также участие общественности. Главное, Монголия должна определить свои цели в соответствии с тенденциями развития мировой индустрии редкоземельных элементов. Редкоземельные элементы действительно являются сектором с новыми вариантами и возможностями для Монголии.

В результате возникнет необходимость в создании национальных кадров и человеческих ресурсов, начиная с ученых и исследователей в этой области. Г-жа Кларк подчеркнула, что благодаря реализации всего этого сектор редкоземельных элементов, который является основой будущего глобального развития, принесет свои плоды в Монголии.

Уточняя, что мы должны сделать в первую очередь в Монголии для развития отрасли редкоземельных элементов, она отметила, что это чрезвычайно перспективная отрасль с новыми возможностями для вашей страны и прекрасной возможностью для привлечения иностранных и внутренних инвестиций. Есть страны, начиная с Китая и Индонезии, которые имеют богатые запасы редких элементов и используют их.

В настоящее время США начали инвестировать в рынок редкоземельных элементов. Процесс перехода от коричневой экономики к зеленой был осуществлен странами в связи с использованием редкоземельных элементов. Сотрудничество с такими странами в этой области является первым шагом. Новые партнерские отношения в новых отраслях открывают огромные возможности. Это первое решение.

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