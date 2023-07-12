Первая неделя июля стала самой жаркой в мире за всю историю наблюдений, - ООН

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CentralAsia (CA) - По данным Всемирной метеорологической организации (специализированное учреждение ООН), начало июля стало самой жаркой неделей за всю историю наблюдений для планеты в целом, сообщает The Guardian.

«В связи с тем, что температура на суше и в океане бьёт рекорды, это может оказать разрушительное воздействие на экосистемы и окружающую среду», – говорится в заявлении.

По словам представителей ООН, июнь 2023 года также стал сам самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По словам учёных, причиной столь высоких температур в мире стало сочетание явления, известного как Эль-Ниньо (природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана), продолжающихся выбросов углекислого газа и изменений климата.

«Мы находимся на неизведанной территории, и можно ожидать, что по мере дальнейшего развития Эль-Ниньо будут установлены новые рекорды, а влияние этого климатического явления на окружающею среду усилится и продлится до 2024 года. Это тревожные новости для планеты. По-настоящему его влияние мы ощутим в конце этого года. Эль-Ниньо ещё не успел толком разрастись», – сказал директор климатической службы ВМО Кристофер Хьюитт.

По информации Европейской службы мониторинга климата Copernicus, прошедшая неделя, вероятно, стала самой жаркой с начала ведения учёта в 1940 году. 6 июля, после нескольких рекордных дней жары в начале недели, метеорологи зафиксировали самую высокую среднемировую температуру.