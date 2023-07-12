Его Высочество эмир шейх Тамим бин Хамад аль-Тани поздравляет президента Монголии
CentralAsia (MNG) - Его Высочество эмир шейх Тамим бин Хамад аль-Тани и Его Высочество заместитель эмира шейха Абдулла бин Хамад аль-Тани направили телеграммы с поздравлениями президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю годовщины Дня независимости его страны.
Его Превосходительство премьер-министр и министр иностранных дел шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джассим аль-Тани направил аналогичную поздравительную телеграмму премьер-министру Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения