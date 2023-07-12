Цена 92-го бензина на российской бирже обновила рекорд

CentralAsia (CA) - Марка бензина АИ-92 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ) обновила рекорд — она впервые превысила 59 тыс. рублей за тонну, сообщает Gazeta.ru.

Согласно данным торгов, 92-й по территориальному индексу европейской части РФ подорожал до 59 198 рублей за тонну (на 0,49%). Отметим, котировки марки АИ-92 растут с конца апреля — начала мая. С июня они начали обновлять рекорды.

Также с середины мая начала резко расти цена на бензин марки АИ-95. При этом, по данным на сегодня, эта марка упала в цене до 65 967 рублей за тонну (на 0,05%).

Ранее сообщалось, что цены на бензин в Татарстане стабилизировались после существенного роста во второй половине июня. За период с 26 июня по 3 июля подорожал только бензин марки АИ-95 — его стоимость превысила психологическую отметку в 51 рубль.