ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению вооруженных сил Белоруссии, - Минобороны

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CentralAsia (CA) - Минобороны Белоруссии сообщило, что на полигонах в стране завершаются подготовка и слаживание подразделений вооруженных сил России из состава региональной группировки войск. К обучению ВС Белоруссии привлекут ЧВК «Вагнер».

«По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание планируется уделить приёмам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июня рассказал о предложении размещать бойцов ЧВК «Вагнер» в бывших военных городках, которые использовались в советское время. По его словам, на эту дату бойцы были в лагерях, «где они находились после вывода с фронта на восстановлении».

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы «Вагнера» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Российские власти сочли действия Пригожина попыткой мятежа. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве Лукашенко, а Евгений Пригожин уехал в Белоруссию. По состоянию на начало июля в предложенный Белоруссией ЧВК «Вагнер» лагерь никто не приехал.