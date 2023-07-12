Россияне сняли рекордную сумму денег наличными во время мятежа Пригожина, - Центробанк РФ

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CentralAsia (CA) - В июне спрос на наличные у россиян возрос, а на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» из банков забрали 100 млрд руб. наличности, подсчитал Центробанк РФ. Об этом говорится в публикации ЦБ о денежно-кредитной политике.

«Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 трлн руб., из них 0,1 трлн руб. пришлось на 23–25 июня. Увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики. Связанный с этим отток ликвидности Банк России учитывает при определении параметров проведения своих операций с банками», — отметили в ЦБ.

Из статистики Центробанка в конце июня следовало, что в пятницу, 23 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил военное руководство в ракетном ударе по лагерю вагнеровцев, объем наличных денег в обращении в России увеличился на 105,3 млрд руб. Это был самый заметный всплеск спроса на наличность с 22–23 сентября прошлого года: в первые два дня после объявления частичной мобилизации в России показатель увеличивался на 132,1 млрд и 114,2 млрд руб. соответственно.

Пригожин после обвинений в ударе по лагерю ЧВК объявил о «марше справедливости» утром 24 июня. Бойцы ЧВК заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них отправилась в сторону Москвы.

Минобороны РФ опровергло обвинения бизнесмена, против него возбудили дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин назвал его действия предательством.

Власти Липецкой области сообщали о движении техники ЧВК через регион. На пути от Ростова-на-Дону до Москвы стали перекрывать федеральную трассу М-4 «Дон», отменять движение междугородных автобусов до столицы, устанавливать блокпосты. В трех регионах — Москве, Московской и Воронежской областях — был введен режим контртеррористической операции, власти Ростовской и Липецкой областей призывали жителей не выходить из домов без необходимости.

Вечером 24 июня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Пригожин объявил, что разворачивает колонны ЧВК, они возвращаются в тыловые лагеря. В Кремле пообещали закрыть дело о мятеже в отношении бизнесмена, не преследовать вагнеровцев и дать Пригожину уехать в Белоруссию.

27 июня Лукашенко сообщил, что бизнесмен прибыл в республику, однако уже 6 июля, по его словам, Пригожин находился в Санкт-Петербурге. ФСБ 27 июня сообщила о прекращении дела о вооруженном мятеже.