В Казахстане блогеров обязали платить налоги с рекламы и ввели штрафы за фейки

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», регулирующий деятельность блогеров и владельцев интернет-ресурсов, размещающих платный контент, сообщает «Фергана». Документ был подписан главой государства 10 июля, уточняет Акорда.

В законе прописаны определения основных понятий. В частности, сказано, что инфлюенсер (блогер) — пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию на онлайн-платформе, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности.

Согласно документу, ложная информация — это информация, не соответствующая действительности либо содержащая существенные искажения фактов, создающая ложное представление о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированная в любой форме.

Блогеры будут должны маркировать рекламу, чтобы пользователи отличали платный контент от других публикаций, а также уплачивать налоги от таких постов в соответствии с соответствующим законодательством.

Новым законом установлен широкий круг обязанностей для собственников онлайн-платформ. Например, в этом список входит следующее:

принимать меры противодействия распространению противоправного контента на территории Республики Казахстан;

рассматривать запрос уполномоченного органа в течение двадцати четырех часов после его получения;

незамедлительно уведомлять правоохранительные органы в случае выявления противоправного контента, влекущего за собой угрозу жизни или безопасности человека и гражданина;

размещать в открытом доступе информацию о среднестатистическом ежемесячном количестве пользователей на территории Казахстана за последние шесть месяцев функционирования онлайн-платформы;

принимать меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Владельцы интернет-ресурсов должны тесно взаимодействовать с госорганами, контролирующими деятельность онлайн-платформ. А сайты со среднесуточной посещаемостью более 100 000 казахстанских пользователей обязаны назначить своего представителя в стране.

Собственники онлайн-платформ также должны интегрировать в свои ресурсы государственный язык, то есть создать возможность автоматического перевода любого контента на казахский.

Отмечается, что закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» СМИ опубликовали 10 июля, но он вступит в силу спустя 60 дней после указанной даты.

Помимо этого закона, Токаев подписал ряд поправок в действующее законодательство. Так, в Казахстане вводятся административные штрафы за размещение и распространение недостоверной информации. Согласно новой статье КоАП, инфлюенсеры (блогеры) заплатят за фейки 40 месячных расчетных показателей — 138 тысяч тенге ($312), субъекты среднего предпринимательства — 80 МРП или 276 тысяч тенге ($625), крупные компании — 100 МРП или 345 тысяч тенге ($782).

Также предусмотрено денежное взыскание для лиц, привлекающих ложную информацию на онлайн-платформы.

В Казахстане есть уголовная статья за распространение заведомо ложной информации, предусматривающая за первое подобное нарушение закона минимум штраф в размере 1000 МРП — 3,45 млн тенге ($7820), максимум — до одного года лишения свободы. Однако, как пояснили в Генпрокуратуре республики, введение административной ответственности послужит «профилактикой более тяжких преступлений».

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