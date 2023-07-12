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В 30 км от столицы Исландии началось мощное извержение вулкана. Фото и видео

CentralAsia (CA) -  Неподалеку от столицы Исландии Рейкьявика началось извержение вулкана Фаградальсфьялль, сообщает СВС.

Жерло этого вулкана представляет собой длинный разлом в горной местности и проходит через необитаемую долину недалеко от горы Литли-Хрутур, примерно в 30 км к юго-западу от столицы Рейкьявика.

С началом извержения потоки расплавленной лавы и столбы дыма вырвались из извивающейся трещины длиной почти в километр. Это извержение стало третьим за два года выходом расплавленных пород в этом районе.

Исландское метеорологическое управление заявило, что это извержение изначально было более опасным, чем два предыдущих. Власти Исландии предупредили туристов и любителей наблюдать, чтобы они не приближались к Фаградальсфьяллю, в первую очередь из-за опасности отравления серными газами.

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