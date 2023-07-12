Первые леди Кыргызстана и Монголии посетили больницу в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова и первая леди Монголии Болорцэцэг Лувсандорж посетили больницу UB Songdo в городе Улан-Батор.

9-11 июля состоялся государственный визит президента Садыра Жапарова в Монголию. Айгуль Жапарова сопровождала главу государства в поездке.

Больница UB Songdo в Улан-Баторе была основана в 2007 году на основе 29-летнего опыта больницы Сонгдо в Сеуле, Южная Корея.

Болдсайхан Бундан, известный монгольский кардиохирург, приобрел больницу UB Songdo в июне 2011 года, и в том же году эта больница стала компанией со 100% внутренними инвестициями. С тех пор управление больницей и медицинские услуги в больнице были значительно улучшены. Объем амбулаторного отделения был удвоен, а услуги общей хирургии расширены.

В результате успешной реорганизации и работы больницы в апреле 2014 года Международная больница Бамрунград в Таиланде инвестировала в нашу больницу и в настоящее время тесно сотрудничает с нами, чтобы внедрить международно признанные медицинские услуги и управление в соответствии с высшими международными стандартами.

В феврале 2022 года, по инициативе и поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Кыргызской Республике Ганхуяга Содном организован приезд известных во всем мире монгольских врачей в Кыргызстан – доктора медицинских наук Болдсайхан Бундан кардиохирурга с 33-х летним опытом работы, члена FAACCP (Американская ассоциация грудной хирургии), президента Ассоциации кардиологов и г-жа Бямбасуэн - д.м.н., главного детского кардиолога, консультанта с 35-ти летним опытом работы в детской кардиологии.

Гуманитарная медицинская организация «Beyond the limits» второй год занимается оказанием медицинских услуг для детей с врожденными пороками сердца. В ходе своих поездок представители обмениваются опытом и продвигают передовые малоинвазивные методы оперативного лечения сердца среди маленьких пациентов.

Монгольские врачи из Национального центра трансплантации органов и сердечнососудистой хирургии находились в Кыргызстане со 2 по 7 февраля. В ходе поездки ежедневно проходят рабочие встречи, обсуждены новые формы взаимодействия, оказана практическая помощь детям из малообеспеченных семей: осмотр и консультация пациентов, подготовленных Научно-исследовательским институтом хирургии сердца и трансплантации органов КР. Также проведена совместная операция двоих детей в г. Бишкек. Послеоперационное состояние детей расценивается, как стабильное.

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