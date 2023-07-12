Переизбранный Мирзиеев уволил 17 руководителей администраций, компаний и ведомств Узбекистана

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после переизбрания в должности на совещании по вопросам привлечения инвестиций во вторник уволил сразу 17 руководителей районов, городов, отраслевых компаний и объединений, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Речь идёт о хокимах (руководителей местных администраций) городов Навои и Янгиюля, а также Амударьинского, Кургантепинского, Бухарского, Миришкорского, Чиракчинского, Хатырчинского, Пайарыкского, Акалтынского, Гулистанского и Аккурганского районов, где, как отметил президент, инвестиционный климат является неудовлетворительным.

Мирзиёев также поручил Генеральной прокуратуре и Счетной палате проверить деятельность руководителей вышеперечисленных городов и районов и «обеспечить верховенство закона».

Президент раскритиковал работу нескольких госкомпаний. Так, по его словам, по сравнению с прошлым годом объем иностранных инвестиций сократился:

в автомобильной промышленности — на 47%;

в текстильной индустрии — на 43%;

в отрасли стройматериалов — на 31%.

Речь зашла и о конкретных проектах. Например, «Узсувтаъминот» еще в 2021 году подписал кредитное соглашение на $76 млн, но до сих пор не начал работы, из-за чего не решается вопрос с улучшением питьевого водоснабжения для 250 тысяч узбекистанцев.

Министерство водного хозяйства должно было использовать $1 млрд прямых инвестиций на модернизацию 16 насосных станций для повышения их энергоэффективности минимум на 50%. Но никакой работы не проведено, возмутился президент.

Он обратил внимание и на другие секторы экономики. По его сведениям, четыре года назад было поручено начать строительство платных дорог «Ташкент — Самарканд», «Ташкент — Андижан» и тоннеля на перевале «Тахтакорача», но чиновники пока даже не смогли привлечь инвесторов.

Кроме того, несмотря на выделение $16 млн на развитие железных дорог, сейчас в стране наблюдается нехватка 2500 грузовых вагонов и еще 3500 вагонов нуждаются в ремонте.

Резюмируя озвученные проблемы, Мирзиёев уволил ряд ответственных лиц. Своих должностей лишились:

председатель Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмон Абдувалиев;

председатель компании «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») Хуснитдин Хосилов;

заместитель министра водного хозяйства Бахтиёр Камалов;

заместитель министра транспорта Абдусамат Муминов;

председатель правления компании «Узсувтаъминот» Сахиб Саифназаров.

Председатель ассоциации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров, председатель компании «Тепловые электрические станции» Баходир Жураев, председатель «Узпромстройбанка» Сахи Аннакличев получили выговор.

Досрочные президентские выборы в республике прошли в воскресенье. Во вторник ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов при явке 79,8%.

Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.