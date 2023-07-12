Обмеление Каспия показали на фото из космоса

CentralAsia (KZ) - Каспийское море мелеет. На космических снимках видно, что в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно, сообщает АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Космический мониторинг состояния Каспийского моря был сделан казахстанскими специалистами на основе архивных данных космической съемки в течение последних 15 лет.

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По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась (на 7,1%).

Ниже представлена динамика изменения площади водного зеркала в период с 2008 по 2023 год в пределах границы Казахстана. Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык).

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Площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря составила в 2008 году 113 866,67 квадратного километра, в 2023 году - 105 745,23 квадратного километра.

«Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау», - отметили в компании.

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