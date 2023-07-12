В Казахстане наблюдается дефицит бензина АИ-95

CentralAsia (KZ) - В Казахстане наблюдается дефицит бензина АИ-95, сообщил на пресс-конференции в правительстве министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Energy Monitor.

«Наметился тренд на появление дефицита 95-го бензина. Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентском нефтехимическом заводе, а также аварийной остановкой Атырауского завода. Сейчас необходимый объём на нефтебазах и заводах накоплен и идёт отгрузка этого вида топлива в соответствии с заявками акиматов. Да, в направлениях, где идёт повышенный объём потребления, возможны сбои. Дефицит будет покрыт за счёт внутренних поставок», – сказал Саткалиев.

Согласно плану поставок отечественных НПЗ на июль месяц планируется произвести всего 45,2 тыс. тонн бензина АИ-95 (ПКОП - 0, ПНХЗ - 1 тыс. т, АНПЗ - 44,2 тыс. т), что является самым низким показателем после завершенной модернизации.

Вероятнее всего ПКОП (Шымкентский НПЗ) не сможет произвести АИ-95 и в августе месяца. Так что ждем повышения цен на АИ-95, ибо он не регулируется государством. Хорошо что курс рубля спасает.

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