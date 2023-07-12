Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. Документом регулируется порядок межведомственного взаимодействия в сфере возврата активов между прокуратурой с правоохранительными органами, специальными государственными органами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора.

Акорда сообщает о том, что в среду президент подписал Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Этот закон направлен на определение законодательных механизмов для выявления и возврата незаконно приобретенных активов государству и их вовлечения в законный экономический оборот в Казахстане. Возвратом активов будет заниматься генеральная прокуратура. Документом регулируется порядок межведомственного взаимодействия в сфере возврата активов между прокуратурой с правоохранительными органами, специальными государственными органами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора.

Законом вводится новый для казахстанского права институт гражданской конфискации. Кроме того, для гарантии защиты прав лиц вводится закрытый реестр, который минимизирует репутационные риски субъектов и снижение стоимости их активов; защита прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов через решения комиссии и судов; возврат убытков, причиненных необоснованным принятием предварительных обеспечительных и иных мер; судебный контроль гражданской конфискации (только по решению суда, с возможностью обжалования во всех инстанциях); гарантии для лиц, выполнивших условия соглашений о добровольном возврате активов.

Предусматриваются механизмы международного правового сотрудничества для исполнения решений судов, обмена информацией и иного правового взаимодействия.

Закон вводится в действие по истечении 10 дней после опубликования.

Кроме того, Токаев подписал законы «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

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