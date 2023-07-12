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Украина собирается использовать кассетные боеприпасы только за пределами городов, — Минобороны Украины
Алексей Резников
Алексей Резников

CentralAsia (CA) -  Украина будет применять переданные Соединенным Штатами кассетные боеприпасы только за пределами городов. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в кулуарах саммита НАТО, передает Politico.

Также Киев будет информировать об их использовании западных союзников.

Резников надеется, что эти боеприпасы позволят «изменить правила игры» и компенсировать нехватку обычных боеприпасов.

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