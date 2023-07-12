Украина собирается использовать кассетные боеприпасы только за пределами городов, — Минобороны Украины
- Азия и мир, политика
- 17:32, 12 июля 2023
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Алексей Резников
CentralAsia (CA) - Украина будет применять переданные Соединенным Штатами кассетные боеприпасы только за пределами городов. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в кулуарах саммита НАТО, передает Politico.
Также Киев будет информировать об их использовании западных союзников.
Резников надеется, что эти боеприпасы позволят «изменить правила игры» и компенсировать нехватку обычных боеприпасов.
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