Минобороны Белоруссии привлечет ЧВК «Вагнер» к занятиям по боевой подготовке со спецназом

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CentralAsia (CA) - Белорусские подразделения специального назначения и бойцы из российской частной военной компании «Вагнер» вместе займутся боеподготовкой. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков, передает БЕЛТА.

«Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер», которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, «Алмаза»,— сказал Николай Карпенкова.

Он также отметил, что в ходе проверки боевой готовности белорусских отрядов спецназначения была продемонстрирована техника. По словам замминистра, белорусский спецназ освоил практически весь имеющийся арсенал. Карпенков также анонсировал модернизацию вооружения бойцов.

«Мы будем осваивать все, что используется и применяется на Украине, а также ставить у себя на вооружение»,— добавил белорусский министр. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что бойцов «Вагнера» «бояться нечего» и что их боевой опыт будет полезен его военным.

23 июня бойцы ЧВК «Вагнер» начали «марш справедливости» на Москву. 24 июня при посредничестве Александра Лукашенко их удалось убедить вернуться в полевые лагеря. После президент России Владимир Путин заявил, что у бойцов ЧВК есть несколько вариантов: уйти в Белоруссию за своим лидером Евгением Пригожиным, подписать контакты с Минобороны РФ или вернуться к родным и близким.