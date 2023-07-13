В резиденцию Макрона пришло письмо с человеческим пальцем, - Valeurs Actuelles

Елисейский дворец

CentralAsia (CA) - Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец, который является официальной резиденцией президента Франции в Париже. Об этом сообщило издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источники.

Служба корреспонденции Елисейского дворца получила письмо 9-10 июля. Издание отмечает, что это произошло накануне национального праздника Дня взятия Бастилии 14 июля.

По информации издания, человек, которому принадлежал палец, уже был найден. Подробностей о его личности и мотивах не приводится.

Как пишет Valeurs Actuelles, найденный палец поместили в холодильник, «где полицейские хранят свою еду». Издание не уточняет, как палец оказался в письме. В Елисейском дворце от комментариев отказались.