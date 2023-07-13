Эрдоган объяснил, почему не считает возвращение командиров «Азова» в Украину нарушением договора с Кремлем

Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Эрдоган рассказал, почему он не считает возвращение командиров «Азова» в Украину нарушением своих договоренностей с Россией, сообщает «Анадолу».

Он утверждает, что с ним никто не договаривался относительно того, чтобы командиры «Азова» оставались в его стране до конца конфликта.

По словам Эрдогана, такие договоренности были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией, а Турция в этом соглашении не участвовала и только предоставила убежище.

«Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они (командиры «Азова») были у нас. Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

8 июля украинский президент Владимир Зеленский после визита в Турцию заявил, что домой вернулись командир «Азова» Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.

Пятеро командиров «Азова» были переданы Турции после обмена пленными осенью прошлого года. Киев тогда получил 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возвращение командиров «абсолютным нарушением имеющихся договоренностей» между Москвой, Киевом и Анкарой.

Песков отметил, что согласно договору указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом Россию никто не поставил в известность о передаче «боевиков».