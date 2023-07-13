Синоптики рассказали, когда в Узбекистане спадёт жара

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - По данным специалистов «Узгидромета», 13 июля по северо-западным районам Узбекистана, 14 июля по всей территории республики южные потоки в атмосфере сменятся на западные, и температура воздуха понизится до 33-38 градусов, по югу до 40.

Прогноз погоды на 14-16 июля

Каракалпакстан и Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 14 июля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14 июля 22-27°, 15-16 июля 20-25°, днем 35-40°.

Бухарская и Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 14 июля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 14 июля ночью 27-32°, 15-16 июля ночью 23-28°, днем 35-40°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 14 июля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14 июля 22-27°, 15-16 июля 20-25°, днем 14 июля 34-39°, 15 июля 33-38°, 16 июля 35-40°.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 14 июля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14-15 июля 25-30°, 16 июля 23-28°, днем 14 июля 39-44°, 15 июля 36-41°, 16 июля 37-42°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 14 июля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14 июля 22-27°, 15 июля 20-25°, 16 июля 18-23°, днем 14 июля 35-40°, 15-16 июля 33-38°.

Горные районы республики

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 14 июля местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14 июля 15-20°, 15-16 июля 12-17°, днем 23-28°.