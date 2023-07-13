Турецкий сейсмолог заявил о возможности землетрясения магнитудой выше 7 в Стамбуле

CentralAsia (CA) - В Стамбуле и в регионе Мраморного моря до 2030 года с высокой вероятностью может случиться землетрясение магнитудой выше 7, а его последствия повлияют на всю страну. Об этом сообщил «РИА Новости» сейсмолог Халюк Эйидоган, который входит в Совет ученых при мэрии Стамбула по вопросам землетрясений.

Такое землетрясение, по его словам, возможно в случае активизации разлома в Мраморном море. «Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — сказал Эйидоган, пояснив, что прогноз основан на истории землетрясений в этом регионе за последние 2 тыс. лет и на анализе результатов геофизических и сейсмических исследований.

Такого рода землетрясение затронет сразу семь провинций с населением более 25 млн человек. «Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности — катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной», — сказал Эйидоган.

У сейсмологов нет цели напугать обычных людей, поясняет эксперт. Прогнозы нужны, для того чтобы люди могли подготовиться к такой катастрофе, а местные власти моли заранее продумать меры на случай стихийного бедствия, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб. По его словам, мэрия Стамбула уже разработала сценарий на этот случай, в частности оценила потенциальное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Последствия также ощутили в Сирии, Ливии, Ливане и других странах региона. Турецкие власти оценили общий ущерб от землетрясений почти в $104 млрд. По последним данным, в результате землетрясений погибло более 50 тыс. человек, включая 45,9 тыс. жертв в Турции и 7,2 тыс. — в Сирии. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. Землетрясение признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года в Эрзинджане. По смертоносности из произошедших на территории, которую занимает современная Турция, оно уступает лишь землетрясению в Киликии в 1268 году.