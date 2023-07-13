Торнадо обрушился на пригород Чикаго. Видео

CentralAsia (CA) - Мощный торнадо обрушился на американскую деревню Кэмптон-Хиллз в западном пригороде Чикаго. Стихийное бедствие попало на видео, которое опубликовал телеканал CBC News.

Скорость торнадо, который пронесся над регионом США, достигала 30 миль в час (около 48 километров в час). На кадрах видно, как в воронку попадают листья деревьев и трава. Стихия затронула и другие населенные пункты. Так, в городе Элджин от торнадо разрушились несколько домов — в основном от ветра у них повредились крыши.