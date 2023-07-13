На севере Казахстана ожидается спад жары

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На севере Казахстана в ближайшие сутки начнется спад жары, которая установилась здесь несколько дней назад.

14-15 июля на северо-западе, 15 июля на севере страны ожидаются сильные ливневые дожди, кроме того, в этих регионах ожидается сильный ветер, грозы.

Гроза, буря и усиление ветра уже в четверг прогнозируются в Астане. При этом температура в этот день будет все еще очень высокой – до 38 градусов.

В течение трех ближайших дней на востоке, юге, юго-востоке и в центре страны сохраняется очень сильная жара до 45 градусов. По республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы в четверг и пятницу температура воздуха будет достигать 39 градусов.

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