Глава «Самрук-Казыны» выразил сомнения относительно строительства АЭС в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - Председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов на брифинге с журналистами выразил некоторые сомнения и опасения по поводу строительства атомной электростанции в Казахстане, передает Informburo.kz.

«Очень много факторов, чтобы принять решение: будет ли АЭС или нет. После того, как мы примем это решение, мы можем говорить о том, с каким производителем или вендором мы будем строить: будь это «Росатом» или какая-то другая компания. На сегодняшний день мы видим, что есть вопросы, связанные с местом расположения АЭС. Нам необходимо понять и определиться, так как есть ряд требований, в том числе по воде, экологии», – сказал Нурлан Жакупов.

Ещё один вопрос – это стоимость строительства и его окупаемость, отметил он.

«Атомная электростанция – это очень недешёвое удовольствие. Стоимость станции исчисляется миллиардами долларов, возможно, десятками. Чтобы эта АЭС окупилась, какой должен быть тариф? Потянем ли мы как государство такой тариф? Опять же, мы все с вами пользуемся светом, заряжаем свои сотовые телефоны, выходим в интернет, смотрим телевизор. И если завтра мы, допустим, построим АЭС, то какая будет стоимость электроэнергии?» – задался вопросом Нурлан Жакупов.

Председатель правления «Самрук-Казыны» настаивает на том, что необходимо принять взвешенное решение и провести подробный анализ.

«Одно из требований АЭС – это наличие хорошего большого водоёма. Я читаю отчёты: Каспий уже отходит, Балхаш тоже мелеет, если сейчас мы выберем один водоём, поставим АЭС, а через 10 лет вода ещё на 10 метров отойдёт, то что будет? Мы же работаем в той реальности, которая меняется», – отметил он.

Нурлан Жакупов добавил, что есть ещё один аспект – мнение местного населения: не все готовы к тому, чтобы рядом с их домом стояла АЭС.

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