Премьер Казахстана поручил Минэкологии решить с Кыргызстаном и Узбекистаном вопрос увеличения подачи воды

Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - В правительстве Казахстана под председательством премьер-министра Алихана Смаилова обсудили вопрос водообеспечения сельхозтоваропроизводителей южных регионов республики, сообщается на сайте правительства.

По данным министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, вегетация в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, на которые приходится до 97% всей поливной воды, проходит в условиях маловодья. В Алматинской и Жетысуской областях водохозяйственная обстановка стабильна.

При этом наблюдается недостаточное наполнение водохранилищ в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. Для решения проблемы Минэкологии работает с уполномоченными ведомствами Кыргызстана и Узбекистана в части соблюдения графиков подачи воды по межгосударственным объектам.

Премьер-министр подчеркнул важность соблюдения графиков подачи воды по межгосударственным объектам, а также конструктивной работы с соседними странами по использованию водных ресурсов.

Алихан Смаилов поручил активизировать работу по реконструкции, модернизации и цифровизации гидротехнических сооружений для сокращения потерь воды и внедрению водосберегающих технологий в АПК в целом.

Отдельно подчёркнута необходимость в оперативном режиме проработать вопрос увеличения подачи воды по межгосударственным каналам.

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