После визита президента Кыргызстана увеличилось количество интуристов и дождей

CentralAsia (MNG) - После визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова увеличилось количество иностранных туристов и дожди, говорит Энхжаргал Сосорбарам, представитель одного из туристических агентств.

Монголию в турбизнесе называют страной вечно голубого неба и ярких впечатлений.

Основной туристический сезон начинается в конце мая и длится до сентября.

На туристов в стране работают около 250 местных частных агентств, причём 80 % туристического рынка делят между собой 10 крупнейших из них. Они объединены в МАТА — Монгольскую ассоциацию туристических агентств.

Всю деятельность турагентств координирует Национальный центр туризма, созданный при Министерстве развития инфраструктуры.

Отели в европейском понимании расположены только в столице и некоторых крупных городах. За их пределами единственным вариантом проживания для туристов является юрта.

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