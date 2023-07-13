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Мэр Бишкека посетил завод по обогащению угля в Улан-Баторе 

CentralAsia (MNG) -  Мэры Улан-Батора (Монголия) и Бишкека (Кыргызстан) Сумъяабазар Долгорсурэн и Эмилбек Абдыкадыров заключили соглашение об установлении братских отношений между двумя столицами.

Церемония подписания документа состоялась в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Монголию.

Затем мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров посетил завод по обогащению угля в Улан-Баторе для ознакомления с производством брикетированного угля, сообщает мэрия Улан-Батора.

По данным пресс-службы мэрии, в ходе посещения мэр столицы договорился об обмене опытом в этом направлении и отметил, что производство угля позитивно отразится на решении вопроса со смогом в столице в зимний период.

Также в рамках визита состоялась встреча мэра Бишкека с мэром Улан-Батора Сумьяабазар Долгорсурэном и заместителем министра энергетики Монголии Баярмагнай Мягмарсурэном.

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