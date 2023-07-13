Вчера вечером национальный фестиваль Наадам закрывался

CentralAsia (MNG) - Национальный фестиваль Наадам завершился коротким концертом и заключительным заявлением Президента сразу после завершения 9-го тура турнира по борьбе на Центральном стадионе 12 июля.

В этом году молодой наадамский борец Бадарч Мягмар впервые выиграл турнир по борьбе, завоевав титул «Лев».

В ходе турнира по борьбе Президент Монголии вручил грамоты и медали победителям турниров по борьбе, стрельбе из лука, стрельбе из лука и конным скачкам.

Сегодня Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав, Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетили конноспортивный лагерь в Хуй Долоон Худаг.

В этом году отмечается 2232-летие образования первой государственности в Монголии, 817-летие Великой Монгольской империи, 112-летие восстановления национальной независимости и свободы, 102-летие Народной революции Монголии и 34 летие Демократической революции.

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