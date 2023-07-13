Генпрокуратура России сообщила о разработке проекта соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с Монголией и Китаем

Игорь Краснов

CentralAsia (MNG) - Генеральная прокуратура России подготовила проект трехстороннего соглашения с Монголией и Китаем о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, сообщил в Пекине генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Краснов встретился с секретарем Центральной политико-правовой комиссии КПК Чэнь Вэньцином в четверг в рамках своего первого рабочего визита в Китай.

«На встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым вы отметили необходимость активизации российско-китайского диалога на фоне усиления влияния Запада на нашего внутреннего соседа Монголию, активизации контактов в трехстороннем формате с участием Монголии. Сообщаю, что мое ведомство приступило к такой работе в пределах своей компетенции», — сказал Краснов.

По его словам, Россия направила в Генеральную прокуратуру Монголии проект трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

«Если вам интересно, я готов присоединиться к трехстороннему формату взаимодействия России, Китая и Монголии в других сферах обеспечения общественной безопасности», — сказал Краснов.

По его словам, Генеральная прокуратура России придает большое значение совместной работе, проводимой в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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