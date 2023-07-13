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Из-за наводнения в Улан-Баторе более 20 тысяч человек покинули свои дома

CentralAsia (MNG) -  В Монголии более 20 тыс. жителей Улан-Батора были перемещены в результате сильного наводнения в безопасные места, где они получают теплую одежду и еду.

В течение десяти дней в столице Монголии шли проливные дожди, в результате чего воды рек Сэлбэ и Туул поднялись и вышли из берегов.

Пострадало все население, десятки тысяч людей сообщили о повреждении своих домов.

Солдаты монгольской армии и члены сил гражданской обороны были задействованы для проведения спасательных работ и оказания помощи, таких как создание центров для перемещенных лиц и раздача продуктов питания и лекарств.

Сообщается, что в городе затоплены сотни юрт и традиционных транспортных средств, повреждено более 700 дорог, мостов, школ, плотин и линий электропередач.

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