Токаев подписал закон, убирающий статью о Елбасы из Уголовного кодекса

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который уберет из Уголовного кодекса статью о первом президенте, передает Tengrinews.kz.

Норма, которая исключает уголовную ответственность за оскорбление первого президента, была включена в законы, сопутствующие закону «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Они введутся в действие по истечении 10 дней после опубликования, за исключением положений, касающихся прав и обязанностей граждан, которые в соответствии с общими требованиями по введению в действие таких законов вводятся в действие по истечении 60 дней после публикации.

Ранее новую норму объясняла председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Снежанна Имашева.

«В рамках сопутствующего законопроекта к закону о возврате активов есть нормы, которые исключают уголовную ответственность (за оскорбление Первого Президента). Теперь там не упоминается Елбасы и его полномочия. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости. Потому что (закона) «О статусе Елбасы» сейчас не существует. Поэтому и уголовная ответственность не нужна и не будет применяться. Ну она и раньше никогда не применялась», - пояснила Имашева.

Ранее парламент признал утратившим силу закон о Елбасы. На первого президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан» в отношении всех экс-президентов республики.

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