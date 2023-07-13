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Украинские войска добились успеха под Мелитополем и к югу от Бахмута, - Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украинская армия достигла успеха на Мелитопольском направлении. Южнее Бахмута также было успешное продвижение. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка.

Сейчас бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, Россия перемещает войска и применяет резервы.

В Генштабе добавили, что на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ.

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