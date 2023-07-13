T’way Air Cargo в Монголии назначает Globalink Logistics своим GSA

CentralAsia (MNG) - Поставщик логистических решений Globalink Logistics объявил, что его монгольское подразделение назначено генеральным агентом по продажам (GSA) T’way Air Cargo в Монголии.

Ожидается, что новое партнерство значительно расширит услуги грузовых авиаперевозок в Монголии, предоставив клиентам беспрецедентную эффективность, надежность и скорость в решениях для грузовых авиаперевозок.

Globalink Logistics заявляет, что ее обширная сеть в Монголии и клиентоориентированный подход дополнят надежную работу T’way Air Cargo.

Представитель поставщика логистических решений сказал: «Закрепление позиции GSA для T’way Air Cargo в Монголии свидетельствует о нашем неустанном стремлении к инновациям и совершенству в сфере логистики

«Это партнерство позволит нам предоставлять индивидуальные решения для авиаперевозок, адаптированные к уникальным потребностям наших клиентов».

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