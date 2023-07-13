Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента, сообщает пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.

«Совместное заседание законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 14 июля 2023 года», - говорится в сообщении на сайте закпалаты. По данным пресс-службы, инаугурация состоится в большом зале заседаний сената.

Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов. Робахон Махмудова набрала 4,43%, Улугбек Иноятов — 4,02%, Абдушукур Хамзаев — 3,74%.

Это были первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.