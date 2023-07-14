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«Дом милосердия» Монголии ждет Папу Франциска

CentralAsia (MNG) -  Католическая церковь Монголии построила «Дом милосердия» — благотворительный центр для мигрантов и обездоленных в столице страны Улан-Баторе, который Папа Франциск откроет и благословит во время своего первого визита в центральноазиатскую страну в сентябре.

Франциск будет находиться в Монголии с 1 по 4 сентября и примет участие в ряде программ, включая встречи с местным католическим духовенством, верующими и мирянами, а также с высшими правительственными чиновниками и лидерами различных религиозных групп.

Тема апостольского путешествия Франциска в Монголию — «Надеемся вместе».

Открытие Дома Милосердия в районе Баянгол в Улан-Баторе станет последним публичным мероприятием Папы перед его возвращением в Рим 4 сентября, сообщило 12 июля информационное агентство Fides.

В сообщении говорится, что центр является символом любви и сострадания к более слабым слоям общества из крошечной монгольской католической церкви, насчитывающей около 1500 членов и 77 миссионеров.

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