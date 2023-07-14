Батцэцэг встретилась с государственным министром внешней торговли ОАЭ

CentralAsia (MNG) - Государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмад Аль-Зивиуди 8-11 июля находился с рабочим визитом в Монголии. В ходе своего визита он принял участие в качестве эксперта в Монгольском экономическом форуме и провел встречи с представителями правительства и частного сектора.

Глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх и государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аль-Зейуди провели рабочую встречу 10 июля.

В начале встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх выразила удовлетворение тем, что государственный министр Тани бин Ахмад аз-Зивиуди посетил Монголию и в рамках своего визита принял участие в Монгольском экономическом форуме. Он отметил важность привлечения инвестиций во взаимовыгодные проекты и расширения экологии и сельского хозяйства в развитии и укреплении отношений и сотрудничества между двумя странами во всех возможных сферах.

Во время переговоров стороны договорились о развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая возобновляемые источники энергии, инфраструктуру, горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство, а также об укреплении правовой основы.

В состав делегации государственного министра внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмад Аль-Зивиуди вошли представители Фонда развития Абу-Даби, предоставившего Монголии льготные кредиты на строительство Тайширской ГЭС, и Организация «Масдар», работающая в сфере возобновляемой энергетики, провела встречи с представителями частного сектора и обсудила возможности дальнейшего сотрудничества.

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